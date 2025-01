Udinese, Runjaic: "Mancata la giusta intensità"

Kosta Runjaic ha commentato così la pesante sconfitta della sua Udinese a Como: "Abbiamo iniziato male, senza la giusta intensità e senza la necessaria tensione - le sue parole a Dazn -. Abbiamo concesso gol facili, quasi invitando il Como a segnare. Non è questo il modo in cui l'Udinese dovrebbe affrontare le partite, soprattutto in un contesto come quello di stasera. L'espulsione di Solet è stata solo l'episodio finale di una gara gestita male fin dall'inizio. Classifica? Non so se sia una posizione comoda. Sappiamo che i tifosi vogliono sognare l'Europa, ma al momento dobbiamo essere realisti e concentrarci sulla salvezza. Dobbiamo rimanere attenti e non pensare troppo al futuro. Il prossimo match contro la Roma sarà fondamentale e il mio unico obiettivo è quello di vincerlo. So chi siamo, dove siamo e cosa ci serve per migliorare. Abbiamo ancora bisogno di lavorare molto, non siamo ancora una squadra stabile. Dobbiamo rimanere concentrati e lucidi, solo così potremo raggiungere i nostri obiettivi".