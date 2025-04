Udinese, Runjaic: "Lucca e Thauvin non ci saranno"

"Purtroppo Lucca e Thauvin non ci saranno, hanno fatto piccoli passi avanti. Domani faremo un ulteriore check della condizione fisica di Lucca, se sarà positivo il controllo speriamo possa essere di nuovo in gruppo. Per Thauvin sapete la sua storia e non sappiamo quando rientrerà, sono ragazzi che ci mancano molto, hanno fatto quasi la metà dei nostri gol. Possiamo però vivere comunque dei buoni momenti nella partita anche senza di loro. Davis è rientrato, ha giocato più del previsto, però si sentiva bene e perché no, potrebbe partire dall'inizio, non sappiamo quanto potrebbe resistere, ma c'è ancora la rifinitura, parleremo con lui e vedremo se sarà il momento per schierarlo dal primo minuto". Lo ha detto Kosta Runjac in conferenza stampa alla vigilia della gara interna con il Bologna.