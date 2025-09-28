Udinese, Runjaic: "Conosciamo le regole Var ma non le capiamo"

"Quando perdi non hai scuse. Abbiamo avuto chances in avvio che non abbiamo sfruttato e concesso loro gol troppo facili. Conosciamo le regole del Var ma non le capiamo. Noi lavoriamo su quello che possiamo gestire, ma è vero che se fossimo andati sul 2-1 prima dell'intervallo la gara forse sarebbe cambiata. Vista una Udinese differente nel secondo tempo, giocato meglio e commesso meno errori, creando occasioni. Il rimpianto resta sui gol, troppo facili, concessi al Sassuolo". Così il tecnico dell'Udinese, Kosta Runjaic, è intervenuto sui due rigori revocati alla sua squadra.