Genoa, Vieira: "Con la Lazio ci aspetta una partita difficilissima"

28 Set 2025 - 16:08
Insegue la prima vittoria in campionato il Genoa di Patrick Vieira che ha ripreso fiducia grazie al successo in Coppa Italia e attende domani sera la Lazio. Una Lazio che è reduce dalla sconfitta nel derby e conta diverse assenze ma Vieira non si fida. "Ci aspettiamo una partita difficilissima - ha detto - Le squadre come la Lazio che ha grandi giocatori quando perdono il derby poi hanno sempre voglia di vincere la gara successiva. Per questo ci aspettiamo una partita dove saranno ancora più competitivi. Per questo anche con le assenze che hanno ci aspettiamo una grande Lazio ma saremo pronti ad affrontare una formazione determinata a prendere i tre punti. Le assenze? Io vedo giocatori di qualità e un allenatore di qualità". Un Genoa che insegue a sua volta il primo successo in campionato dopo due pareggi e due sconfitte. "Da parte nostra la voglia di vincere c'è sempre e lo vedo da come lavorano ogni giorno i giocatori in allenamento - ha aggiunto il tecnico francese - Su questa aspetto non c'è dubbio, poi so che le gare si giocano sui dettagli che nelle prime sfide non sono stati dalla nostra parte. Per questo dobbiamo continuare a lavorare anche per forzare la fortuna ma soprattutto per fare un passo in avanti. Serve più gente dentro l'area e in questo dobbiamo fare meglio. Bisogna migliorare le scelte negli ultimi trenta metri e questo credo sia un problema più di squadra che individuale. Tatticamente siamo messi bene ma dobbiamo prendere più rischi, la strada è giusta ma, ripeto, ora serve passo in avanti". Confermata l'assenza di Messias le buone notizie arrivano da Ostigard che sarà disponibile, verso la prima convocazione anche Cornet. Pochi i cambiamenti attesi rispetto all'undici visto contro il Bologna. E davanti ancora spazio a Colombo. "Vedo un giocatore determinato, che si impegna ogni giorno e lavora per la squadra. L'assenza del gol? sento tante cose su Colombo ma non è che abbiamo segnato 40 reti e lui niente, siamo solo alla quinta partita e dunque quello che conta per me è l'impegno che mette in campo. La fiducia nei suoi confronti c'è sempre e anche il club ha già dimostrato anche l'anno scorso di essere sempre vicino ai suoi giocatori".

17:37
Fiorentina, Pioli: "L'inizio difficile pesa. Dobbiamo fare di più, io per primo"
16:08
Genoa, Vieira: "Con la Lazio ci aspetta una partita difficilissima"
16:05
Udinese, Runjaic: "Conosciamo le regole Var ma non le capiamo"
15:51
Sassuolo, Grosso: "Rigori cancellati dal Var? Decisioni frettolose dell'arbitro"
15:48
Udinese, il dg Collavino: "Arrabbiati per i due rigori cancellati dal Var"