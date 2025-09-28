Pisa, Gilardino: "Il pareggio ci sta stretto, ci manca un rigore"

Alberto Gilardino commenta ai microfoni di Dazn il pareggio nel derby toscano contro la Fiorentina. "Sicuramente il pareggio ci va un po' stretto per la partita che abbiamo fatto, abbiamo avuto diverse situazioni come il palo e la traversa. Alcuni episodi sono stati dubbi, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Con questo tipo di intensità e mentalità presto arriveranno le vittorie. C'è grande certezza, grande desiderio di starci appieno in questo campionato e vedo la mentalità dei ragazzi che cresce. Non era semplice oggi giocare questa partita contro questa Fiorentina ma l'abbiamo fatto alla grande, siamo stati compatti e abbiamo creato occasioni. Dispiace perché non siamo riusciti a conquistare la vittoria, però sono orgoglioso di loro". Sulle controversie arbitrali: "Sul gol di Meister non condivido questa regola, non la condivido nel calcio. L'accettiamo con amarezza, ma c'era una mano in area di rigore su un cross di Bonfanti ed è molto chiaro".