Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Fiorentina, Pioli: "L'inizio difficile pesa. Dobbiamo fare di più, io per primo"

28 Set 2025 - 17:37
© IPA

© IPA

Stefano Pioli ha commentato il pareggio nel derby toscano con il Pisa che lascia la sua Fiorentina ancora a secco di vittorie in campionato. "Manca ancora qualcosa. Dobbiamo concedere qualcosa in meno ma abbiamo prodotto tanto nella fase offensiva. Ci manca il gol e serve un po' di personalità. L'inizio difficile pesa ma la squadra ha margini di miglioramento - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - Tutti noi dobbiamo fare di più, io per primo. C'è grande volontà di uscire tutti insieme da questo momento. La squadra ha bisogno di vincere e non può avere la sfrontatezza di quando ti gira tutto bene. Io comunque non ho visto una squadra sfiduciata. Non siamo robot, anche noi non siamo contenti. Oggi, anche nei nostri errori, siamo stati dentro alla partita".
 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

02:58
Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

01:30
DICH CUESTA PRE LAZIO 28-09 DICH

Cuesta: "Il club si merita serate belle, è importante andare tutti nella stessa direzione"

00:49
MCH EXCELSIOR-PSV 1-2 MCH

Il PSV vince 2-1 in casa dell'Excelsior: assist decisivo di Man

01:42
DICH GILARDINO PRE FIORE 27/9 DICH

Gilardino: "Il nostro approccio? Testa fredda e cuore caldo"

01:56
MCH AJAX-NAC BREDA 2-1 MCH

Ajax-Nec Breda 2-1: gli highlights

02:15
DICH 1 NICO GONZALEZ POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Nico Gonzalez: "Alla Juve non mi sentivo più io"

02:33
DICH 2 SIMEONE POST ATLETICO MADRID-REAL MADRID PER INFINITY 27/9

Simeone: "Abbiamo giocato la partita che volevamo"

02:15
DICH CABAL POST JUV-ATA DICH

Cabal: "Questi 10 mesi mi hanno insegnato tanto"

02:23
DICH TUDOR POST JUV-ATA DICH

Tudor: "Giocato un grandissimo primo tempo"

01:26
DICH JURIC POST JUV-ATA DICH

Juric: "Abbiamo sofferto tutti insieme"

01:54
DICH DJIMSITI POST JUV-ATA DICH

Djimsiti: "Un po' di rammarico c'è"

02:04
93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

93' | Gol di Griezmann (Atletico Madrid-Real Madrid 5-2)

01:38
64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

64' | Gol di Julian Alvarez (Atletico Madrid-Real Madrid 4-2)

02:33
Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

Simeone: "Incredibile fare cinque gol al Real"

02:15
"Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

Nico Gonzalez: "Alla Juve non ero io, sto tornando ai miei livelli"

02:58
Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH RABIOT MILAN DICH

Rabiot si scalda per Milan-Napoli: “Segno il gol dell’1-0 e vinciamo di corto muso“

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

MCH LIBERTADORES SAN PAOLO-QUITO MCH

Coppa Libertadores, il San Paolo di Crespo si... arrende

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:09
Bologna: Orsolini supera Beppe Signori
18:11
Verona, Zanetti: "Dobbiamo essere più cinici, non perdiamo fiducia"
17:43
Pisa, Gilardino: "Il pareggio ci sta stretto, ci manca un rigore"
17:37
Fiorentina, Pioli: "L'inizio difficile pesa. Dobbiamo fare di più, io per primo"
16:08
Genoa, Vieira: "Con la Lazio ci aspetta una partita difficilissima"