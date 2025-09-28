Fiorentina, Pioli: "L'inizio difficile pesa. Dobbiamo fare di più, io per primo"

Stefano Pioli ha commentato il pareggio nel derby toscano con il Pisa che lascia la sua Fiorentina ancora a secco di vittorie in campionato. "Manca ancora qualcosa. Dobbiamo concedere qualcosa in meno ma abbiamo prodotto tanto nella fase offensiva. Ci manca il gol e serve un po' di personalità. L'inizio difficile pesa ma la squadra ha margini di miglioramento - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - Tutti noi dobbiamo fare di più, io per primo. C'è grande volontà di uscire tutti insieme da questo momento. La squadra ha bisogno di vincere e non può avere la sfrontatezza di quando ti gira tutto bene. Io comunque non ho visto una squadra sfiduciata. Non siamo robot, anche noi non siamo contenti. Oggi, anche nei nostri errori, siamo stati dentro alla partita".

