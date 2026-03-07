Juve: ovazione per l'ex Mandzukic al ritorno allo Stadium

Grande accoglienza per l'ex Mario Mandzukic all'Allianz Stadium. I tifosi della Juve hanno acclamato l'ex attaccante prima della gara di campionato contro il Pisa. Il croato, che ha ricevuto in regalo la maglia bianconera, ha giocato con questi colori dal 2015 al 2019 conquistando quattro scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppe italiane: 162 le partite giocate, con 44 gol segnati e 26 assist. A bordocampo l'abbraccio con Vlahovic.