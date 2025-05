Udinese, Runjaic: "Abbiamo giocato meglio del Cagliari"

Kosta Runjaic scopre l'isola della vittoria ritrovata. Nonostante le assenze. "Siamo molto contenti - ha spiegato in sala stampa dopo il 2-1 in trasferta alla Unipol Domus - abbiamo giocato meglio del Cagliari con una squadra molto motivata perché ancora alla ricerca della salvezza. Anche il campo non era bellissimo. Ora vogliamo continuare così". Un'Udinese che cerca motivazioni: "Abbiamo disputato finora un'ottima stagione. Possiamo puntare ancora a raggiungere quota cinquanta. Le prestazioni non sono mancate, quella con il Bologna è stata quasi una ripartenza - ha osservato - È stata la vittoria del gruppo: dopo il pareggio del Cagliari abbiamo fortemente voluto la vittoria". Tra le mosse Atta che "è un giocatore eccezionale, ha fatto un'ottima partita. Corre tanto, noi vogliamo che corra meglio". E di Zarraga dice: "Sono molto orgoglioso di questo ragazzo". Le assenze? "Contiamo di avere al più presto Lucca".