Torino: 'insieme', Abate invita tifosi all'unità dopo il ko con Como

"Insieme" è la parola utilizzata dal tecnico del Torino, Ignazio Abate, per mandare un messaggio all'ambiente dopo la sconfitta in rimonta subita dal Como allo stadio Olimpico Grande Torino. L'allenatore ha condiviso un contenuto social dei profili del club, il video dei suoi ragazzi che al triplice fischio finale sono andati sotto la curva Maratona e hanno ricevuto grandi applausi dai tifosi nonostante l'1-3 finale maturato negli ultimi 10 minuti di gara, con Vlasic e compagni che sono stati avanti nel punteggio per circa un'ora. Ora al Filadelfia la squadra e Abate vogliono voltare pagina e pensare subito al prossimo appuntamento, domenica alle 15 ci sarà la trasferta sul campo del Frosinone.