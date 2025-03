Udinese, Lucca torna a parlare del rigore di Lecce: "C'era grande tensione in campo, mi sono poi chiarito con il mister"

Lorenzo Lucca sembra aver ritrovato pace in casa Udinese dopo il caso del rigore contro il Lecce. L'attaccante bianconero è tornato a parlarne in un'intervista al Corriere della Sera spiegando i retroscena della vicenda: "Durante le partite c’è tanta adrenalina, io ero su di giri, in quel momento mi sono sentito di andare sul dischetto e l’ho fatto. Ho segnato e abbiamo portato a casa i tre punti. Sono un attaccante e come tale vorrei sempre fare gol. Se non segno, sono di cattivo umore tutta la settimana. Se vuol sapere se ho rovinato l’equilibrio del gruppo le rispondo di no. Tutto è tornato come prima. Il post di scuse alla squadra? È stata una mia idea. Poi, prima della successiva gara con il Parma, ho parlato con il mister e ci siamo chiariti. Ci siamo detti che non era successo niente e la sostituzione che era avvenuta a Lecce, dopo il rigore, non era una punizione. Mi ha ribadito che in caso di penalty nonostante anche io fossi rigorista, Thauvin aveva la priorità. Poi, certo, quello show di Lecce ce lo saremmo potuti evitare".