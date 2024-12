Udinese, Lucca: "Passeremo un Natale molto felice"

"Abbiamo fatto un primo tempo al di sotto delle nostre potenzialità, loro l'hanno sbloccata su rigore ma siamo stati bravi a non perdere la concentrazione. Alla lunga abbiamo avuto in mano il pallino del gioco, però non riuscivamo a renderci pericolosi. Il mister, all'intervallo, ci ha chiesto di alzare ritmo e baricentro e siamo riusciti a ribaltare il risultato mostrando grande compattezza a livello difensivo. Sono tre punti fondamentali, che ci consentono di vivere un Natale molto felice". Così Lorenzo Lucca a Dazn dopo la vittoria di Firenze.