Udinese, Kamara: "Quest'anno abbiamo più qualità"

Nel corso di un'intervista rilasciata a TV12, Hassane Kamara ha analizzato l'inizio di stagione dell'Udinese. Queste le parole dell'esterno bianconero: "Quest'anno abbiamo più qualità, anche quando le partite non vanno bene siamo sempre uniti. Runjaic? Un peccato che il mister sia stato criticato. Se vediamo com'era la squadra due anni fa e com'è ora il cambiamento è incredibile. Obiettivi? Noi giochiamo sempre per la salvezza, una volta raggiunta possiamo sognare. Certo che una volta raggiunti i 40 punti vogliamo di più, ma la cosa più importante è mantenere la Serie A. Il campionato è difficile".