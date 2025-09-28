Udinese, il dg Collavino: "Arrabbiati per i due rigori cancellati dal Var"

Udinese arrabbiata per i due rigori concessi dall'arbitro Perenzoni e poi revocati con l'ausilio del Var nel primo tempo nella gara contro il Sassuolo: "Abbiamo rivisto le immagini e siamo molto arrabbiati - dice il dg friulano Franco Collavino - Due interventi del Var hanno cambiato decisioni arbitrali che avrebbero cambiato, invece, la partita. Siamo al paradosso dell'intervento del Var: giudica immagini non chiare nel primo episodio, mentre nel secondo intervento è ancora più grave perché si tratta di rigore tutta la vita in quanto Solet viene colpito, e non spetta al Var giudicare l'intensità del contatto".