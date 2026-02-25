Napoli, Politano suona la carica: "Andremo in Champions, ne sono sicuro"

"C'è tanta amarezza per il risultato di Atalanta-Napoli, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo avevamo trovato un'altra rete che ci è stata annullata per un errore. Accettiamo la decisione e cerchiamo di andare avanti". Così il centrocampista del Napoli Matteo Politano in una intervista rilasciata a Radio Crc. "Daremo il massimo fino all'ultima giornata di campionato e sono sicuro che arriveremo in Champions League, essendo noi una squadra forte. Lavoriamo tanto sulle soluzioni da palla inattiva, soprattutto il giorno prima della partita. Sappiamo che, soprattutto in queste partite, sono occasioni fondamentali: anche l'Inter sblocca tante gare così - ha proseguito - Alisson Santos? È un giocatore giovane e di grandissima qualità: si è ambientato benissimo con noi e cerchiamo di metterlo a suo agio in campo valorizzando le sue caratteristiche. Siamo contenti di averlo con noi". Sul suo ruolo come quarto di centrocampo "cambia poco rispetto al solito, anche l'anno scorso svolgevo questo tipo di lavoro a tutta fascia - prosegue Politano - Magari devo difendere un po' di più, ma mi piace giocare su quella fascia con questo modulo e sono contento".