Napoli, Politano suona la carica: "Andremo in Champions, ne sono sicuro"

25 Feb 2026 - 18:06
"C'è tanta amarezza per il risultato di Atalanta-Napoli, perché abbiamo fatto un ottimo primo tempo e nel secondo avevamo trovato un'altra rete che ci è stata annullata per un errore. Accettiamo la decisione e cerchiamo di andare avanti". Così il centrocampista del Napoli Matteo Politano in una intervista rilasciata a Radio Crc. "Daremo il massimo fino all'ultima giornata di campionato e sono sicuro che arriveremo in Champions League, essendo noi una squadra forte. Lavoriamo tanto sulle soluzioni da palla inattiva, soprattutto il giorno prima della partita. Sappiamo che, soprattutto in queste partite, sono occasioni fondamentali: anche l'Inter sblocca tante gare così - ha proseguito - Alisson Santos? È un giocatore giovane e di grandissima qualità: si è ambientato benissimo con noi e cerchiamo di metterlo a suo agio in campo valorizzando le sue caratteristiche. Siamo contenti di averlo con noi". Sul suo ruolo come quarto di centrocampo "cambia poco rispetto al solito, anche l'anno scorso svolgevo questo tipo di lavoro a tutta fascia - prosegue Politano - Magari devo difendere un po' di più, ma mi piace giocare su quella fascia con questo modulo e sono contento". 

Secondo Politano "gli infortuni pesano, perché le assenze sono state tante e c'è molto dispiacere: non abbiamo mai usufruito della rosa al completo. Potevamo avere più punti e per questo c'è rammarico, ma penso che chi c'è stato abbia dato il massimo per tutto l'anno. Per questo siamo ancora lì a lottare per il posto in Champions: sarà difficile perché ci sono tante squadre forti, ma lo siamo anche noi. De Bruyne? Sta bene, speriamo di riaverlo con noi il prima possibile. Ovviamente quando giochi ogni tre giorni ti alleni un po' meno, mentre adesso abbiamo tutta la settimana per rimetterci fisicamente e farci trovare pronti la domenica". In vista della sfida con il Verona "dobbiamo ancora iniziare a prepararla, avendo fatto due giorni dedicati alla forza ed alla corsa. Sarà una partita difficile, dovremmo essere bravi soprattutto nell'approccio e nel provare a sbloccarla il prima possibile. Loro in casa se prendono fiducia, anche con il pubblico, diventano una squadra fastidiosa".

