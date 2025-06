Dopo la vittoria col Wydad Casablanca al Mondiale per Club, Phil Foden ha analizzato la prestazione del Manchester City sottolineando le difficili condizioni climatiche. "È stato difficile con queste temperature perché non siamo abituati a giocare con questo caldo, quindi abbiamo dovuto tenere palla di più ed essere più pazienti - ha spiegato -. Complimenti anche a loro, sono una squadra forte in contropiede e hanno avuto molte occasioni che abbiamo dovuto gestire".