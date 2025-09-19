Udinese, Bravo suona la carica: "Non ci poniamo obiettivi"

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Iker Bravo ha parlato così della sua avventura all'Udinese: "Mi è piaciuta la filosofia del club. È in Serie A da 31 anni e questo dice molto. Tanti calciatori sono arrivati in alto passando da qui, io lavoro per questo. Quest'anno la squadra è nuova, forte, ha personalità. È un gruppo unito. C'è la qualità per fare bene. Non ci poniamo obiettivi - prosegue l'attaccante -, e non parliamo di salvezza. Ragioniamo partita per partita, poi a un certo punto vediamo. Runjaic? È un allenatore con personalità, sa come direzionare un gruppo. Ogni giorno mi chiede cose nuove e di giocare sempre con personalità".