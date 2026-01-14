Parma, Cuesta: "Col Napoli ho visto prestazione di alto livello"

"I ragazzi danno sempre il massimo con un sacrificio fisico incredibile. Oggi è stato molto difficile contro il Napoli ma sono riusciti a fare una prestazione di alto livello". Lo ha detto il tecnico del Parma Carlos Cuesta dopo lo 0-0 al Maradona contro il Napoli, sottolineando che "la prestazione nostra - ha detto a Dazn - non è stata abbastanza offensiva ma questo viene anche il giocare per noi la quarta partita in dieci giorni a cui non siamo abituati. Abbiamo fatto quello che potevamo fare e sono contento della prestazione di tutti". Il Parma chiude l'andata 14mo con otto punti di vantaggio sulla terz'ultima, lontani dalla zona retrocessione "per noi - spiega il tecnico - non cambia niente. Domenica ci aspetta un match super importante al Tardini col Genoa e nella nostra preparazione ora su quello siamo focalizzati, perché sappiamo l'importanza di quel match. Vogliamo continuare a crescere, siamo ancora lontani da quello che vorremmo essere". Il tecnico commenta anche il forte controllo della difesa che ha funzionato su Hojlund: "la nostra preparazione - spiega il tecnico - era di non far arrivare palle pulite a lui, gestendo la marcatura, che valeva anche per gli arrivi di McTominay e dei giocatori dall'altra fascia. I miei ragazzi sono stati bravissimi a leggere le cose nel modo giusto, anche recuperando palla. Ci sarebbe piaciuto creare più pericoli ma non è stato possibile soprattutto nella ripresa, ma prendiamo il meglio in sacrifici e lavori di stasera".