Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Parma, Cuesta: "Col Napoli ho visto prestazione di alto livello"

14 Gen 2026 - 21:30

"I ragazzi danno sempre il massimo con un sacrificio fisico incredibile. Oggi è stato molto difficile contro il Napoli ma sono riusciti a fare una prestazione di alto livello". Lo ha detto il tecnico del Parma Carlos Cuesta dopo lo 0-0 al Maradona contro il Napoli, sottolineando che "la prestazione nostra - ha detto a Dazn - non è stata abbastanza offensiva ma questo viene anche il giocare per noi la quarta partita in dieci giorni a cui non siamo abituati. Abbiamo fatto quello che potevamo fare e sono contento della prestazione di tutti". Il Parma chiude l'andata 14mo con otto punti di vantaggio sulla terz'ultima, lontani dalla zona retrocessione "per noi - spiega il tecnico - non cambia niente. Domenica ci aspetta un match super importante al Tardini col Genoa e nella nostra preparazione ora su quello siamo focalizzati, perché sappiamo l'importanza di quel match. Vogliamo continuare a crescere, siamo ancora lontani da quello che vorremmo essere". Il tecnico commenta anche il forte controllo della difesa che ha funzionato su Hojlund: "la nostra preparazione - spiega il tecnico - era di non far arrivare palle pulite a lui, gestendo la marcatura, che valeva anche per gli arrivi di McTominay e dei giocatori dall'altra fascia. I miei ragazzi sono stati bravissimi a leggere le cose nel modo giusto, anche recuperando palla. Ci sarebbe piaciuto creare più pericoli ma non è stato possibile soprattutto nella ripresa, ma prendiamo il meglio in sacrifici e lavori di stasera".

Ultimi video

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

01:01
MCH ALLEGRI TEDOFORO 14/1 MCH

Allegri tedoforo a borgomanero

01:24

Italiano: "Siamo chiusi in un angolo del ring, dobbiamo venirne fuori"

01:56
Le migliori parate

Le migliori parate: Butez è strepitoso

04:00
Allegri e il campionato

Allegri e il campionato

01:46
"Saele", il fedelissimo

"Saele", il fedelissimo

01:53
Arena, debutto da sogno

Arena, debutto da sogno per il baby romanista

01:38
Raspadori all'Atalanta

Atalanta, Raspadori per l'assalto all'Europa

01:33
Juve, cooperativa del gol

Juve, la cooperativa del gol

01:32
Dalla Scozia con furore

McTominay, dalla Scozia con furore

01:39
Conte, stop due giornate

Conte, stop due giornate per la sfuriata di San Siro

01:45
Dimarco, tiro mancino

Inter: Dimarco, tiro mancino

02:03
Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

Roma-Torino: le pagelle di Piantanida

02:34
Lo scudetto in 2 giorni

Inter, Napoli e Milan: lo scudetto in 2 giorni

02:18
La Roma a testa bassa

La Roma a testa bassa

00:32
DICH ALLEGRI SU ROSA DICH

"Allegri: "La rosa va bene così"

I più visti di Calcio

DICH SAELEMAEKERS PER SITO 13/1 DICH

Saelemaekers: "Momento chiave della stagione. Dobbiamo sempre dare il massimo"

SRV RULLO INTER PRO/CONTRO POST NAPOLI 12/01 SRV

Inter, pro e contro: continuità, scontri diretti e svarioni

DICH SPALLETTI PRE CREMO 11/1 DICH

Spalletti: “La mia Juve è cresciuta, ma c’è ancora tanto da migliorare”

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Juventus-Cremonese 5-0: gli highlights

Caos step on foot

Caos step on foot

DICH NICOLA PRE JUVE 11/1 DICH

Nicola: "Andiamo a Torino per provare a rompere le scatole… Come sempre"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:10
Bundesliga, il Bayern rimonta il Colonia e torna a +11 sul Dortmund
23:09
Inter, Carlos Augusto: "Primo tempo complicato, ma non si può vincere sempre 5-0"
21:30
Parma, Cuesta: "Col Napoli ho visto prestazione di alto livello"
21:06
Italia femminile, stage congiunto a Coverciano per U17 e U16
20:54
Inter, Marotta: "Dumfries presto a disposizione, non facile trovare un profilo all'altezza"