Ucraina, l'urlo di Shevchenko: "Non siate indifferenti"

"Ci sono tanti modi per aiutare l'Ucraina, ma l'importante è non essere indifferenti, giocate la vostra parte, non importa se grande o piccola. L'Ucraina in questo momento ha bisogno di tutto. E anche i social media sono uno strumento molto potente, soprattutto per le giovani generazioni, dobbiamo fermare questa guerra adesso". E' l'appello lanciato dal campione di calcio e bandiera dell'Ucraina, Andrj Shevchenko, parlando a Change the World New York, il grande forum per studenti liceali e universitari organizzato dall'associazione Diplomatici all'Onu di New York per parlare degli equilibri geopolitici del mondo.

Getty Images