U18, Roma vince in rimonta, 3-2 contro il Monza

Nella 23ª giornata, in attesa dei risultati dei posticipi, il Cesena di Christian Lantignotti, primo in classifica con 52 punti, ha registrato la quinta sconfitta in campionato, perdendo 2-1 contro l'Hellas Verona all''Olivieri' (reti del nigeriano classe 2008 Eloghosa Newton Sunday e di André Gallina per i gialloblù). Alle spalle dei romagnoli, sia il Torino che l'Inter, terza e quarta con 47 e 42 punti, hanno superato per 3-2 rispettivamente il Lecce nell'anticipo, andato in scena sabato al 'Mazzola' (a segno Gioele Conte, Lorenzo Ferraris e Wisdom Serebour Acquah per i granata), e la Sampdoria (reti di Filippo Cerpelletti, del malese classe 2008 Aliou Badra Fofana e del croato Dominik Kartelo per i nerazzurri). La Lazio, quinta con 38 punti, ha battuto l'Atalanta per 1-0 al 'Bortolotti' (decisivo Cristiano Trifelli).