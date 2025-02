Treno assaltato da ultrà Udinese: sette persone portate in Questura

Al termine degli scontri, le forze dell'ordine le forze dell'ordine hanno fermato sette persone e le hanno portate in Questura a Udine. Secondo quanto si è appreso, si tratterebbe di persone appartenenti al gruppo degli aggressori. Sono cinque cittadini austriaci e 2 residenti in Friuli: di questi, 4 hanno subito importanti contusioni ma hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Intanto, dopo essere rimasto bloccato dalle 18.09, alle 19.24 il convoglio è potuto ripartire alla volta di Venezia.