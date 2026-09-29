Tra Serie C e D quanta nobiltà! Grandi piazze e ben 8 scudetti

La Serie D regala 12 club dal pedigree prestigioso. Nel girone A ecco l'Alessandria che a fine anni Cinquanta fece esordire in Serie A quello che sarebbe diventato il primo Pallone d'oro italiano, Gianni Rivera: i grigi mancano dalla massima divisione dal 1959-60, ultima stagione di Rivera che dopo la retrocessione passò appena 17enne al Milan. Nel Girone B Chievo e Piacenza evocano ricordi di provinciali protagoniste (soprattutto i veronesi) tra anni Novanta e inizio Duemila. Nel Girone C ecco quella Triestina che ha scritto pagine epiche negli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta: la compagine cara al Paron Rocco e a Cesarone Maldini manca dalla A dal 1959 dopo 25 campionati consecutivi nella massima divisione e una prima retrocessione nel '57. Sono i Gironi D ed E i più rappresentati da club ex di Serie A: nel D a fronte di una Pistoiese con una sola presenza (nel 1980-81 con Marcello Lippi libero) ci sono Varese (sette volte in A, l'ultima nel '72: gol prestigiosi, quelli dell'ultima promozione con la coppia Bettega-Braida e qualche anno con le prodezze di Anastasi passato poi alla Juventus) e Pro Patria (i bustocchi, con la caratteristica maglia stile rugby a righe bianco e blu orizzontali, hanno salutato definitivamente la compagnia nel 1956). Tre anche le squadre con profumo di A nel Girone E: il Siena è stato protagonista in tempi recenti, per la Ternana bisogna andare agli anni Settanta e per la Lucchese addirittura si risale al 1952. Ancona (nel Girone F) e Reggina (nel gruppo I) hanno scritto pagine gloriose in tempi più recenti con i marchigiani finalisti della Coppa Italia nel 1994 (battuti dalla Sampdoria di Gullit e Mancini).