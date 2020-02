Totti, ufficiale la nuova avventura: diventa scopritore di talenti

NUOVA VITA

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, è arrivata in serata l'ufficialità. Francesco Totti apre un nuovo capitolo della sua vita. L'ex capitano e dirigente della Roma diventa uno scopritore di talenti e ha annunciato sul proprio profilo Twitter di aver creato due società di consulenza per club e calciatori, entrambe con sede a Roma: la CT10 e IT Scouting.

Dopo aver indossato la maglia della Roma per 19 anni e aver ricoperto ruoli dirigenziali all'interno del club giallorosso per altri due, Totti è pronto a una nuova sfida che aveva già anticipato senza entrare nei dettagli in un'intervista a Dazn di qualche tempo fa. "Mi piacerebbe fare lo scouting di giovani.. non faccio nomi ma di giovani interessanti ce ne sono parecchi, anche italiani - aveva spiefato il Pupone -. Io mi metto sempre in gioco, mi piace conoscere quello che c’è al di là. Il futuro sicuramente riserva cose positive: voglio vedere cosa riserva a me". Insomma Francesco è pronto a scovare il Totti di domani.