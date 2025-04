Totti tra nostalgia e futuro: “Rimanere in un solo club per 25 anni? Oggi impossibile”

Uno dei passaggi più toccanti dell’intervista riguarda il celebre rifiuto al Real Madrid, una scelta di cuore che lo ha reso una vera e propria bandiera del calcio romano. “Sensi non mi avrebbe mai lasciato partire. Per lui ero l’unico figlio maschio”, ha raccontato l’ex calciatore, sottolineando il profondo legame con la sua città e la sua squadra. Non potevano mancare poi riflessioni sul calcio di oggi, dagli allenatori ai talenti emergenti. Tra le sue speranze per il futuro della Roma, Totti ha espresso il desiderio di vedere Daniele De Rossi crescere come allenatore, riconoscendo il suo talento e la sua determinazione: “Lo vedo voglioso, determinato, vedo che fa tutto quello che fa con passione. Ha buoni margini di miglioramento. Un comunicatore come lui penso che possa avere un grande futuro da allenatore”.