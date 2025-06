Totti titubante su Gasperini: “Non so se essere fiducioso”

“Non so se essere fiducioso o no, lo valuteremo. Per allenare la Roma ci vuole tanta personalità, Gasperini dovrà essere bravo a imporsi”. L’opinione di Totti è l’opinione di una buona parte dell’ambiente romano e romanista, con Gasperini che dovrà essere bravo fin da subito a farsi apprezzare. “Dobbiamo aspettare, ora non saprei giudicare” ha concluso Totti, prima di elogiare l’operato di Claudio Ranieri: “Il mister ha fatto un lavoro eccezionale lo scorso anno. Dobbiamo solo ringraziarlo perché ci ha sempre messo la faccia ed è riuscito a riportare la Roma in Europa”. Ranieri che è uno dei principali sponsor di Gasperini a Trigoria, ha spinto fortemente per portare in giallorosso l’ex tecnico dell’Atalanta nella sua prima decisione da “senior advisor”. Un ruolo che Ranieri vorrebbe mantenere anche se dovesse diventare il nuovo commissario tecnico dell’Italia, con Gravina che spinge da oltre 24 ore per convincere “Sir Claudio”. Nelle prossime ore ci sarà un contatto tra i Friedkin e Gravina per trovare un accordo sul possibile doppio ruolo di Ranieri, che è tentato dall’ipotesi Nazionale ma non vuole abbandonare il progetto Roma.