Totti-Spalletti: pace fatta... al bar. Insieme nello spot dell'Amaro Montenegro

I due nemici si ritrovano davanti a un bancone. E il video diventa subito viraledi Redazione
© Ufficio Stampa
Negli ultimi anni sono stati tanti i vari tentativi di riappacificazione andati a vuoto. Ma ora, grazie a uno spot per il celebre Amaro Montenegro, sembra proprio che Francesco Totti e Luciano Spalletti abbiamo fatto definitivamente pace dopo gli screzi ai tempi della Roma.
L'ex capitano giallorosso e il 66enne allenatore, in procinto di assumere la guida tecnica della Juventus, si sono incontrati a Roma per girare una pubblicità, in stile Western. "Mo’ parliamo", la battuta con cui Totti tende la mano al nemico storico. I due duellanti entrano quindi, in un saloon e chiedono due bicchieri di amaro. Spalletti lo prende liscio: "Allora io con ghiaccio", ribatte Totti. Poi i primi sorsi: "L’abbiamo rotto questo ghiaccio?", chiede l’ex ct. "S’è squagliato", risponde il Pupone ridendo.
IL VIDEO DELLO SPOT