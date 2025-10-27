Logo SportMediaset

Calcio
ROMA

Totti-Spalletti: pace fatta... al bar. Insieme nello spot dell'Amaro Montenegro

I due nemici si ritrovano davanti a un bancone. E il video diventa subito virale

di Redazione
27 Ott 2025 - 23:16
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Negli ultimi anni sono stati tanti i vari tentativi di riappacificazione andati a vuoto. Ma ora, grazie a uno spot per il celebre Amaro Montenegro, sembra proprio che Francesco Totti e Luciano Spalletti abbiamo fatto definitivamente pace dopo gli screzi ai tempi della Roma. 

L'ex capitano giallorosso e il 66enne allenatore, in procinto di assumere la guida tecnica della Juventus, si sono incontrati a Roma per girare una pubblicità, in stile Western. "Mo’ parliamo", la battuta con cui Totti tende la mano al nemico storico. I due duellanti entrano quindi, in un saloon e chiedono due bicchieri di amaro. Spalletti lo prende liscio: "Allora io con ghiaccio", ribatte Totti. Poi i primi sorsi: "L’abbiamo rotto questo ghiaccio?", chiede l’ex ct. "S’è squagliato", risponde il Pupone ridendo.

