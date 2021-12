Totti: "Mourinho un grandissimo, spero che la Roma arrivi tra le prime quattro"

L'INTERVISTA

Nel corso di una lunga intervista al quotidiano catalano 'Sport', Francesco Totti ha parlato anche del suo grande amore, la Roma. "Spero che la Roma arrivi tra le prime quattro così da giocare la prossima Champions League - ha dichiarato -. Penso che Mou sia un grandissimo allenatore e possa portare la squadra ai vertici in Italia". Barcellona e Real: "Mai stato vicino ai catalani, il Real avrebbe fatto di tutto per acquistarmi". Getty Images

L'ex numero 10 giallorosso è tornato a parlare del grande rifiuto al Real Madrid. "Diciamo che ora, tornando indietro, sarebbe troppo facile dire sì o no. Per me restare a Roma è stata la scelta migliore. È vero che a un certo punto della mia carriera sono stato molto vicino a firmare per il Real ma, è stata soprattutto una scelta di cuore. È normale che quando giochi in certe squadre come la Roma, a differenza del Real Madrid, hai meno possibilità di vincere una Champions League, ma per me la Roma è la mia Champions. Il Barça mi è sempre piaciuto, sarebbe stato bello giocare lì. In un altro mondo o in un altro tempo sarebbe potuto succedere".

Sulla nazionale di Mancini. "Diciamo che quando si vince un titolo come l'Europeo, i tifosi si aspettano di più. Nessuno si aspettava che l'Italia giocasse gli spareggi del Mondiale. Ora devi concentrarti per sconfiggere la Macedonia e cercare di battere il Portogallo o la Turchia in finale. Siamo l'Italia".

La nuova carriera da agente. "Da quando ho deciso di fare il procuratore, la mia giornata è sempre una sfida. Passo più tempo lontano da casa di prima, ma sono felice. Non stiamo solo cercando un nuovo Totti, stiamo cercando giocatori di grande talento in tutto il mondo. Pertanto, per trovare buoni calciatori devi visitare molti paesi".