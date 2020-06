Totti cerca il nuovo Totti: "La mia storia può essere anche la tua"

"Questa è la mia storia, può essere anche la tua". Un altro Francesco Totti: è questa la nuova missione dell'ex capitano della Roma nel ruolo di scopritore di talenti attraverso due società di consulenza per club e calciatori, entrambe con sede a Roma: la CT10 e IT Scouting. E allora ecco il video diffuso sui suoi profili social che racconta la sua carriera, "da bambino a uomo". Attivissimo Totti nella sua nuova avventura: Simone Bonavita, classe 2004, dell'Inter è il suo primo assistito. Ed è sbarcato in Inghilterra con la sua Soccer School Academy.