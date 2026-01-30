Toscana, sputa contro l'arbitro: calciatore qualificato per due anni

Espulso per doppia ammonizione nel corso della partita casalinga contro la squadra fiorentina del Casellina, terminata con il successo di quest'ultima per 0-5, alla notifica del provvedimento disciplinare, è detto tra l'altro nella motivazione, "il giovane calciatore mentre veniva accompagnato dai compagni di squadra fuori dal terreno di gioco, sputava in faccia all'arbitro rivolgendogli ulteriori frasi offensive e minatorie". In precedenza aveva offeso e minacciato il direttore di gara persistendo nel contegno oltraggioso anche dopo l'invito ad uscire dal campo.