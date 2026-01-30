Toscana, sputa contro l'arbitro: calciatore qualificato per due anni

30 Gen 2026 - 21:15

Per avere sputato contro l'arbitro il calciatore Diego Tavalera Porras dell'Eurocalcio Firenze, formazione che partecipa al campionato regionale Under 18 (girone 'C'), è stato squalificato dal giudice sportivo del Comitato Regionale Toscana fino al 29 gennaio 2028.

Espulso per doppia ammonizione nel corso della partita casalinga contro la squadra fiorentina del Casellina, terminata con il successo di quest'ultima per 0-5, alla notifica del provvedimento disciplinare, è detto tra l'altro nella motivazione, "il giovane calciatore mentre veniva accompagnato dai compagni di squadra fuori dal terreno di gioco, sputava in faccia all'arbitro rivolgendogli ulteriori frasi offensive e minatorie". In precedenza aveva offeso e minacciato il direttore di gara persistendo nel contegno oltraggioso anche dopo l'invito ad uscire dal campo. 

