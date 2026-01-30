Conceicao e Castro tra le  Future Stars di EA Sports FC 26

EA SPORTS FC 26 punta i riflettori sulla prossima generazione del calcio con il ritorno di Future Stars, che quest'anno vede protagonisti Alyssa Thompson ed Estêvão del Chelsea. Future Stars mette in primo piano i talenti emergenti sostenuti dalla community di EA SPORTS FC, invitando i fan a seguire da vicino la loro ascesa su FC 26 e, per la prima volta, su FC Mobile.

EA SPORTS FC ha una comprovata esperienza nell'individuare i futuri talenti del calcio reale, grazie all'ascolto della community FC che li segue fin dall'inizio. Mentre celebriamo la formazione di quest'anno, il roster degli ex Future Stars, che include Endrick, Trinity Rodman e Jude Bellingham, consolida Future Stars come una delle piattaforme più credibili nel mondo del calcio per individuare le star del domani.

“Essere selezionata come Future Star in FC 26 è davvero speciale perché unisce il mio percorso al modo in cui i giovani tifosi vivono il calcio ogni giorno”, ha dichiarato Alyssa Thompson, ala del Chelsea. "Molte persone scoprono nuovi giocatori proprio attraverso FC e sapere che posso essere quella giocatrice per qualcuno, sia nel gioco sia nella vita reale, è una sensazione incredibile. Non vedo l'ora di vedere come quest'anno i fan costruiranno le loro squadre e faranno evolvere le loro Future Stars".