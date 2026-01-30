Serie B, il Pescara con il Mantova non può sbagliare

La sfida con i biancorossi per il Pescara sarà di vitale importanza: "Brugman e Bettella sono convocati. Gaston (Brugman) ha giocato l'ultima partita a novembre, mentre Bettella si è sempre allenato, ma dobbiamo stare attenti alla gestione atletica e fisica. Si sono inseriti bene, sanno quali sono i nostri obiettivi. Il Mantova? Conosco Modesto e so che anche per loro i dettagli faranno la differenza. Le partite si possono vincere anche negli ultimi minuti; nessuno si aspetta che il Pescara travolga gli avversari, ma non dobbiamo andare all'arrembaggio rischiando di scoprirci e subire gol." Per il match di domani oltre ad Insigne, non ci saranno Merola, Tsdajout, Pellacani e Graziani.