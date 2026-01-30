Serie B, il Pescara con il Mantova non può sbagliare
L'arrivo di Lorenzo Insigne a Pescara ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi biancazzurri per provare a sperare ancora in una salvezza non semplice. Domani (ore 17.30 Stadio Adriatico) in tal senso i biancazzurri giocheranno una gara fondamentale con il Mantova. Un match, quello con i virgiliani, assolutamente da non fallire. Lo sa bene anche il tecnico pescarese Giorgio Gorgone che ha parlato anche dell'arrivo dell'ex nazionale. "Insigne? È un campione. Qui fece un campionato strepitoso e poi ha fatto una carriera devastante. Capiremo come sta ma ci penseremo da lunedì perché ora abbiamo da pensare alla gara con il Mantova che è molto importante. Ben vengano giocatori così, per me conta ora solo la salvezza del Pescara. Il calcio è un gioco collettivo, io voglio una squadra che faccia di tutto per raggiungere l'obiettivo salvezza".
La sfida con i biancorossi per il Pescara sarà di vitale importanza: "Brugman e Bettella sono convocati. Gaston (Brugman) ha giocato l'ultima partita a novembre, mentre Bettella si è sempre allenato, ma dobbiamo stare attenti alla gestione atletica e fisica. Si sono inseriti bene, sanno quali sono i nostri obiettivi. Il Mantova? Conosco Modesto e so che anche per loro i dettagli faranno la differenza. Le partite si possono vincere anche negli ultimi minuti; nessuno si aspetta che il Pescara travolga gli avversari, ma non dobbiamo andare all'arrembaggio rischiando di scoprirci e subire gol." Per il match di domani oltre ad Insigne, non ci saranno Merola, Tsdajout, Pellacani e Graziani.