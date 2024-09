La prima giornata del campionato di Promozione toscana è stata caratterizzata da un episodio che ha fatto il giro dei social tra molte polemiche. Durante la partita tra Pontassieve e Subbiano (risultato finale 0-0) l'allenatore degli ospiti è entrato in campo e con una scivolata ha atterrato l'attaccante avversario Bourezza, che si stava involando sulla destra dopo un'azione di rimessa. Un vero e proprio fallo da ultimo uomo. L'arbitro non ci ha pensato due volte e tra le proteste dei giocatori di casa e del pubblico ha estratto il cartellino rosso. Mister Alessio Guidotti, 43 anni, ha chiesto immediatamente scusa anche alla sua società che non dovrebbe prendere, però, alcun provvedimento. Di altro avviso sarà sicuramente il giudice sportivo che punirà il gesto con una squalifica molto pesante.