Torna a Genova il 'Trofeo Caravella'

Si alza il sipario sulla 37ª edizione del Trofeo Caravella, la storica e prestigiosa manifestazione sportiva organizzata dal 1987 dalla S.C. Molassana 1918 che, come da tradizione, si svolgerà nella settimana di Pasqua, dal 14 al 21 aprile. L'evento, tra i principali e più antichi tornei di calcio giovanile di Genova quest'anno rientra nel palinsesto di "Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport" e vedrà sfidarsi sul rinnovato impianto sportivo di Ca' de Rissi oltre duemila atleti appartenenti a 40 società del territorio ligure e non solo. Per l'occasione, infatti, arriveranno nel capoluogo anche squadre dalla Sardegna e dalla Lombardia. Le formazioni iscritte, suddivise per età dalla leva 2008 alla leva mista 2018/2019, sono oltre 130. In campo anche squadre femminili appartenenti alle categorie Under 12 e Under 10. "Questo torneo unisce i liguri da generazioni - spiega l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. - Migliaia di genovesi, nel corso degli anni, hanno partecipato alla manifestazione e la portano nel cuore: tanti papà e giovani nonni che oggi accompagnano i bambini al campo hanno giocato il Trofeo Caravella e ricordano ancora le proprie gesta sportive a Ca' de Rissi. Alcuni di loro oggi prestano servizio come volontari: sono più di 100, e voglio ringraziarli anche a nome della società per il prezioso contributo che offrono alla causa, togliendo del tempo ai propri affetti per consentire a duemila ragazzi e ragazze di vivere un'esperienza indimenticabile di sport, divertimento e socialità". "Il Trofeo Caravella è sicuramente uno dei tornei calcistici giovanili più attesi del calendario sportivo della città - sottolinea l'assessore allo Sport del Comune di Genova Alessandra Bianchi. - Un appuntamento che cresce, edizione dopo edizione, grazie alla passione, la dedizione e l'entusiasmo degli organizzatori. Lo confermano i numeri da record che ogni anno si registrano ma anche e soprattutto i momenti indimenticabili che restano vivi nei ricordi di tutti coloro che vi hanno partecipato. Un grande plauso quindi per la S.C. Molassana 1918 ed un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti". Alla presentazione ufficiale del torneo, che si è svolta questa sera presso l'Auditorium del Municipio Media Val Bisagno, in via Molassana, erano presenti anche il presidente e l'assessore del Municipio Maurizio Uremassi e Lucina Torretta, l'assessore del Comune di Genova Sergio Gambino, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo, il presidente della Figc Liguria Giulio Ivaldi e il presidente provinciale Aiac Ugo Maggi.