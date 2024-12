Torino, Cairo: "Cessione del club? Se arriva qualcuno più ricco o più bravo di me..."

Le contestazioni dei tifosi nei confronti di Cairo si sono fatte particolarmente aspre nel corso di questa stagione: "Sono dispiaciutissimo, non mi fa piacere, ma le ho affrontate già in passato, quando retrocedemmo - ha ricordato l'imprenditore alessandrino -. Sono passato da santo a protestato, ma so qual è la mia responsabilità per il Toro e per i tifosi. Ovunque vado ho gente che mi chiede foto e autografi, tante manifestazioni positive. Sono stato vicino al mister e alla squadra più volte: è una responsabilità quella di far bene, indipendentemente dalle proteste. Le hanno vissute tutti: anche Berlusconi quando ha smesso di vincere".