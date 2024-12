Serie A, Empoli-Torino 0-1: Adams entra e risolleva i granata con un capolavoro

- Il Torino è andato a segno in tutte le ultime 10 partite contro l’Empoli in Serie A; tra le squadre attualmente presenti nel massimo torneo, la compagine toscana è quella contro cui i granata vantano la striscia aperta più lunga di match consecutivi con almeno un gol all’attivo.

- Questa è la quarta vittoria del Torino in una gara disputata di venerdì in questo campionato, dopo quelle contro Venezia, Hellas Verona e Como; i granata sono rimasti imbattuti in tutte le ultime otto sfide di Serie A giocate in questo giorno della settimana (6V, 2N) dopo che avevano subito quattro ko nei quattro precedenti di questo tipo.

- L’Empoli ha subito cinque gol da giocatori subentrati in questa Serie A, solo il Como (sette) ne ha subiti di più nel torneo in corso.

- Dall’altro lato, il Torino ha segnato cinque gol con giocatori subentrati in questa Serie A, solo la Lazio (nove) e l'Atalanta (sei) ne hanno realizzati di più nel torneo in corso.

- Ché Adams ha realizzato nel secondo tempo tutti i suoi quattro gol in Serie A con la maglia del Torino, tre dei quali da subentrato. Il classe 1996 è il giocatore più prolifico subentrando dalla panchina in questo campionato.

- Con quattro gol in questa Serie A, Chè Adams è diventato il miglior marcatore del Torino nel torneo in corso, superando Duván Zapata fermo a tre. Tuttavia, l’attaccante dei granata non aveva più trovato la via della rete nel periodo dall’infortunio del suo compagno di squadra, lo scorso 5 ottobre ad oggi.

- Quello messo a segno da Ché Adams contro l'Empoli è il gol realizzato da più lontano (47.71 metri) in Serie A dalla rete siglata da Federico Dimarco, contro il Frosinone, nel novembre 2023 (54.89 metri).

- Nikola Vlasic ha fornito il suo terzo assist alla decima presenza nella Serie A in corso, più di quelli forniti nella scorsa stagione del torneo (due ma in 33 presenze).