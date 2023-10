Torino, Juric: "Nei derby ci succedono cose difficili da spiegare, frustrante perdere così"

QUI TORINO

Il tecnico granata dopo il ko con la Juve: "Gara preparata e fatta come volevamo, non mi aspettavo di prendere gol così"

Il Torino perde il derby con due gol su palla inattiva: "È frustrante come è nato il calcio d'angolo. Sembra che ci succedano cose difficili da spiegare nei derby. Penso che la squadra abbia approcciato molto bene la partita e non subiva niente, eravamo molto concentrati. Sui piazzati non abbiamo fatto bene", ha commentato il tecnico granata Ivan Juric a fine partita. "Penso che la squadra abbia fatto la partita giusta nel primo tempo facendo quello che doveva fare - ha detto a Dazn - Abbiamo tolto tutti i riferimenti giocando bene e creando occasioni non sfruttate. Il secondo tempo si è aperto subito così, il secondo calcio d'angolo è stato un altro gol".

"La partita è stata preparata ed è stata fatta come volevamo, non mi aspettavo di prendere gol così - ha proseguito Juric - Il primo calcio d'angolo è stato regalato in modo abbastanza clamoroso. Mi aspetto di più da parte di tutti, in certe situazioni si può far meglio, anche l'opzione dei due attaccanti ci sta. Adesso vediamo con la sosta come vogliamo impostare il lavoro, ci sono delle problematiche da risolvere. Non è stata una grande giornata per l'attacco ma comunque abbiamo attaccato, ci sono state le occasioni specialmente nel primo tempo ma non abbiamo sfruttato a dovere. Questi particolari ci stanno condannando".