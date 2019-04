Torino: De Silvestri si è laureato

11/04/2019

A 30 anni ha da poco tagliato il traguardo delle 300 presenze in Serie A e ha ancora una lunga carriera davanti. Ma Lorenzo De Silvestri sta già pianificando il proprio futuro, che non lo vedrà più su un campo di calcio come allenatore ma probabilmente dietro a una scrivania. Il terzino del Torino si è laureato in Economia Aziendale a Roma con una tesi sul 'Marketing strategico come strumento competitivo delle Società Sportive' e il club granata si è congratulato su Twitter.