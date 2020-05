Torino, Cairo: "Quanti dubbi sulla ripresa...Playoff? Non mi convincono"

TORINO

In attesa del via libera definitivo del Governo la Serie A sembra ormai pronta a ripartire, anche se non tutti i club hanno sposato appieno la linea emersa dall'Assemblea di Lega prima e dal Consiglio della Figc poi: "Io ho votato come gli altri per la ripresa - ha detto a Rai Radio Uno il presidente del Torino, Urbano Cairo - Poi qualche dubbio ce l'ho, ma se si deve giocare si gioca. Sono anche uno che si uniforma a quello che è il volere della maggioranza. Ipotesi playoff? Se non si può disputare il campionato non si possono fare nemmeno playoff e playout. Se puoi giocare lo giochi tutto, altrimenti non giochi proprio. Senza considerare che ci sarebbe la necessità di cambiare le regole in corsa, esponendosi a mille ricorsi. Trovo anche questo molto complicato...".

Cairo, dunque, pur avendo dato il suo ok alla ripresa come tutti gli altri 19 club di A, non è del tutto sicuro che il campionato possa ripartire in serenità, specialmente pensando al tour de force che attenderebbe le squadre da qui a Euro 2020: "C'è un rischio molto alto di infortuni - ha detto - In questo momento i giocatori vanno piano perché hanno paura di farsi male. Mi sembra tutto molto complicato, molto ravvicinato. Ai ragazzi devi dare almeno 2-3 settimane di vacanza e poi devono avere un altro mese per ricominciare. Questo significa che se si finisce il 20 agosto poi il nuovo campionato dovrà iniziare il 20 ottobre e ci sono gli Europei. A me sembra un po' complicato".