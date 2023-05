Serie A, Torino-Monza 1-1: Caprari risponde a Sanabria

TORINO-MONZA 1-1

All'Olimpico nel primo tempo Di Gregorio tiene a galla i brianzoli: nel finale proteste di Juric per una trattenuta in area di Rovella su Ricci

Sanabria-Caprari: Torino-Monza è pari

























LA PARTITA

Un punto a testa, tanto agonismo e molte proteste nel finale. E' questa in sintesi Torino-Monza, gara ad alta tensione tecnico-tattica animata da due lampi, diverse occasioni e un episodio che nel recupero ha lasciato tanto amaro in bocca agli uomini di Juric. I brianzoli, del resto, hanno rimesso in carreggiata la partita quando il match sembrava ormai indirizzato sui binari granata e rischiato moltissimo nel recupero sulla trattenuta di Rovella su Ricci. Episodio che lascia diversi dubbi e chiude un match giocato a ritmi alti e con grande intensità. Merito di Juric e Palladino, capaci di cambiare volto alle rispettive squadre più volte nel corso della gara sempre con l'obiettivo di dominare il gioco e portare a casa il bottino pieno. Atteggiamento che non si vede spesso in questa Serie A.

Nel Torino si rivede Miranchuk titolare insieme a Vlasic alle spalle di Sanabria. Nel Monza conferma invece per Mota al centro dell'attacco con Valoti e Ciurria a supporto sulla trequarti e Birindelli e Carlos Augusto sugli esterni. Disposte a specchio, le squadre iniziano il match cercando gli spazi giusti per manovrare e verticalizzare. Il primo squillo arriva da un'incursione di Rodriguez con Vlasic che impegna Di Gregorio, poi Milinkovic-Savic neutralizza un tentativo di pallonetto di Ciurria. A buon ritmo e con le squadre corte, la gara si gioca tutta in quaranta metri, ma è sugli esterni e negli uno-contro-uno che si sviluppa la vera battaglia in entrambe le fasi. Da una parte Caldirola chiude su Buongiorno, Di Gregorio si fa trovare ancora pronto su un sinistro a giro di Miranchuk e Ricci protesta per un contrasto in area con Pessina. Dall'altra Ciurria testa invece due volte i riflessi di Milinkovic-Savic. Occasioni che danno una svolta al match, aumentano la pressione granata e costringono i brianzoli ad abbassarsi. Dopo una parata Di Gregorio su Vojvoda, Miranchuk segna, ma Zufferli annulla tutto per un tocco di mano di Sanabria dopo aver rivisto le immagini a bordo campo. Poi il portiere del Monza deve ripetersi ancora su una conclusione di Vojvoda e poi in uscita su Sanabria.

La ripresa inizia con l'ingresso in campo di Rovella per Machin e col Toro che va subito a bersaglio con Sanabria, bravo a saltare Caldirola al limite e a sbloccare la gara con un bel diagonale di destro. Lampo che rompe l'equilibrio e fa saltare un po' gli schemi. Con le squadre più lunghe e più spazi a disposizione, Palladino toglie Valoti e Birindelli e fa entrare Petagna e Caprari spostando Ciurria a destra e aumentando il peso dell'attacco. Mossa che dà più dinamismo e idee al Monza e accende il match. Servito in area da Rovella, Carlos Augusto costringe Milinkovic-Savic agli straordinari, poi Di Gregorio vola ancora su un sinistro di Miranchuk dopo un errore in impostazione di Mota. Botta e risposta che tiene viva la partita e porta anche ai cambi granata e a un cambio di modulo dei brianzoli. Dopo un sinistro alto di Carlos Augusto, Juric leva Miranchuk, Vlasic e Ilic e fa entrare Karamoh, Seck e Linetty. Palladino invece sostituisce Caldirola con Sensi e passa al 4-2-3-1. Milinkovic-Savic para un destro di Caprari, poi Adopo e Bayeye entrano al posto di Sanabria e Lazaro e nel finale il Toro serra le linee a protezione del risultato. Ciurria sfiora l'incrocio dei pali di sinistro, poi Caprari pareggia i conti concretizzando il lavoro di Pessina e Petagna al limite. Gol che rimette tutto in equilibrio e innesca un finale ad alta tensione. Subito dopo il pareggio, infatti, il Torino protesta per una trattenuta in area di Rovella su Ricci, ma l'arbitro Zufferli lascia correre dopo un controllo del Var. Decisione dubbia che insieme a un colpo di testa alto di Karamoh e un'incornata debole di Izzo tra le braccia di Milinkovic chiudono la gara. Torino e Monza si annullano e muovono la classifica a braccetto.



LE PAGELLE

Sanabria 7: lotta al centro dell'attacco facendo salire la squadra e dando un punto di riferimento solido alla manovra granata. Sblocca la gara con un bel diagonale

Vojvoda 6,5: attacca e spinge con continuità dando sbocco alla manovra granata a destra e costringendo Birindelli a rimanere basso. Reattivo sulle imbucate di Vlasic e Miranchuk. Nel primo tempo testa i riflessi di Di Gregorio tre volte

Miranchuk 6,5: si piazza tra le linee, inventa e va rimorchio per andare a concludere. Nel primo tempo va anche a bersaglio, ma Zufferli annulla il gol per un tocco di mano di Sanabria

Di Gregorio 7: nel primo tempo tiene a galla il Monza con almeno tre parate importanti, nella ripresa poi non può far nulla sul tracciante di Sanabria

Birindelli 5: fatica in marcatura su Vojvoda e non riesce mai a proporsi in fascia. Poco reattivo e preciso sulle verticalizzazioni granata dalla sua parte

Machin 5: in mediana non la vede mai e lascia Pessina da solo a lottare con Ricci e Ilic. Palladino lo leva all'intervallo

Valoti 5: zero iniziative sulla trequarti e pochissima intensità dietro a Mota. Non riesce a trovare la posizione giusta e nella ripresa lascia subito il posto a Petagna dopo il gol di Sanabria

Caprari 6,5: entra e pareggia i conti con un bel destro su assist di Petagna. Un colpo che vale un punto ed evita la sconfitta



IL TABELLINO

TORINO-MONZA 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Buongiorno 6, Rodriguez 6; Lazaro 6 (37' st Bayeye sv), Ricci 6,5, Ilic 6 (31' st Linetty 5,5), Vojvoda 6,5; Miranchuk 6,5 (31' st Karamoh 6), Vlasic 6 (31' st Seck 6); Sanabria 7 (37' st Adopo sv).

A disp.: Fiorenza, Gemello, Gravillon, N'guessan, Vieira, Gineitis, Pellegri. All.: Juric 6,5

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Izzo 6, Marì sv (6' Marlon 6), Caldirola 5,5 (33' st Sensi 6); Birindelli 5 (13' st Caprari 6,5), Pessina 6, Machin 5 (1' st Rovella 6), Carlos Augusto 6; Ciurria 6, Valoti 5 (13' st Petagna 6,5); Dany Mota 5.

A disp.: Cragno, Sorrentino, Donati, Antov, Barberis, Carboni, Ranocchia, D'alessandro, Vignato, Gytkjaer. All.: Palladino (in panchina Peluso) 6,5

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 1' st Sanabria (T), 41' st Caprari (M)

Ammoniti: Karamoh, Ricci (T); Carlos Augusto (M)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

• Soltanto il Napoli (25) ha ottenuto più punti in trasferta del Monza (19) in Serie A nel 2023 (5V, 4N 1P).

• Antonio Sanabria ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei (11 reti con la maglia dello Sporting de Gijón nel 2015/16).

• Antonio Sanabria è il primo giocatore del Torino ha segnare per tre gare interne di fila in Serie A da Andrea Belotti nel luglio 2020 (quattro partite casalinghe in gol).

• Gianluca Caprari ha segnato il suo primo gol contro il Torino in Serie A, ed è tornato a segnare nella massima serie per la prima volta dallo scorso gennaio (contro il Sassuolo).

• Il Torino non ha trovato il successo per cinque gare interne di fila in Serie A (2N, 3P) per la prima volta da aprile 2022 (cinque anche in quel caso).

• Andrea Petagna ha servito cinque assist in questa Serie A, solo nel 2016/17 ha effettuato più passaggi vincenti in un singolo campionato nella massima serie (sette con l'Atalanta).

• Antonio Sanabria è stato coinvolto in tre gol contro il Monza in Serie A (due reti e un assist), solo contro Sassuolo e Verona ( quattro entrambi) ha partecipato a più reti nella massima serie.

• Gianluca Caprari ha segnato cinque degli ultimi sei gol in Serie A in gare esterne.

• Tre dei quattro assist di Nikola Vlasic in Serie A sono arrivati in casa e tutti per quattro marcatori diversi (Miranchuk, Radonjic, Ilic e Sanabria).

• Nel 2023 il Monza è la squadra che ha pareggiato più partite in Serie A (nove come la Salernitana).

• Il Torino non ha ripetuto lo stesso risultato in nessuna delle ultime nove gare di Serie A, alternando tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.