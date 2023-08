Buongiorno dice no a Gasp: resta al Torino. Zapata e Soppy in granata

ATALANTA

I dubbi del capitano del Toro bloccano un'operazione che sembrava già fatta

© Getty Images Il capitano ha scelto di restare in granata. Alessandro Buongiorno non era convinto di lasciare la sua squadra e la sua città. La sua volontà ha chiuso la trattativa che l'avrebbe portato all'Atalanta. Dopo lunghe riflessioni Buongiorno non se l'è sentita di abbandonare il Torino. Felici i tifosi, meno probabilmente il presidente Cairo, visto che i bergamaschi avevano messo sul piatto 17 milioni più l’intero cartellino di Zapata e il prestito di Soppy. Il colombiano e il francese, in ogni caso, vestiranno comunque il granata.

Dusan Zapata è un nuovo calciatore del Torino. L'operazione ha trovato la sua conclusione positiva dopo che è arrivato l’ok definitivo dell’attaccante colombiano. La valutazione fatta dai club per il cartellino di Zapata è di 7 milioni di euro più tre di bonus, per un contratto triennale. Anche Soppy si trasferirà al Torino ma in prestito secco.