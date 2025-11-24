Torino, Zapata torna titolare dopo oltre 13 mesi

L'attaccante del Torino, Duvan Zapata, torna a giocare una partita di campionato da titolare dopo oltre 13 mesi dall'ultima volta. Il capitano granata, infatti, farà coppia insieme a Ngonge nel tandem offensivo che il tecnico Baroni lancerà nella gara contro il Como, con calcio d'inizio alle 18.30. Zapata sostituirà Adams, messo fuori uso da una forma di gastroenterite. Il colombiano tornerà così da titolare, l'ultima volta era stata il 5 ottobre 2024, quando si procurò il terribile infortunio al ginocchio a San Siro nella gara contro l'Inter.