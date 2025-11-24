Bodo Glimt, Knutsen: "La Juve ha storia, a Spalletti serve tempo"

"La Juve ha una grande storia, è abituata a giocare ad alto livello e dovremo farci trovare pronti": così il tecnico del Bodo Glimt, Kjetil Knutsen, alla vigilia della sfida di Champions League contro i bianconeri. "Spalletti ha bisogno di tempo per dare davvero la sua impronta alla squadra - dice sul collega in vista del faccia a faccia di domani sera alle 21 - ma comunque sono organizzati, forse a livello offensivo stanno facendo un po' più di fatica". In Norvegia le condizioni climatiche sono proibitive tra gelo e neve: "Non possiamo farci niente per quel che riguarda le previsioni, speriamo che si possa giocare a calcio" la risposta di Knutsen sul clima di Bodo, con temperature ampiamente sotto lo zero e con nevicate previste tra stasera e domani.