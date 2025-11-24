Logo SportMediaset

Bari, striscioni ultras contro Caserta e il ds Magalini

24 Nov 2025 - 18:10

Due striscioni, uno contro il tecnico Fabio Caserta e l'altro contro il ds Giuseppe Magalini, sono stati esposti nella notte al San Nicola dagli ultras del Bari, delusi dopo la sconfitta interna contro il Frosinone. La piazza sportiva è molto critica rispetto all'avvio stagionale di Vicari e compagni, surclassati sabato nella gara interna contro i laziali: il 2-3 finale è stato salutato da fischi e cori di contestazione. La posizione dell'allenatore è in bilico e la dirigenza sta valutando se e come proseguire il percorso. 

