Torino, Vlasic ritrova la Croazia dopo sette mesi

Nikola Vlasic può sorridere, il fantasista del Torino è tornato tra i convocati della Croazia. L'ultima chiamata da parte del commissario tecnico Dalic per il classe 1997 risaliva a marzo scorso, quando il numero 10 granata giocò la gara d'andata dei quarti di finale di Nations League contro la Francia. Successivamente Vlasic è stato escluso per tre volte consecutive, ora è arrivata la nuova convocazione: ci sarà anche lui nelle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Far Oer (14 novembre) e Montenegro (17 novembre).