Calcio

Torino, Vlasic ritrova la Croazia dopo sette mesi

27 Ott 2025 - 19:47

Nikola Vlasic può sorridere, il fantasista del Torino è tornato tra i convocati della Croazia. L'ultima chiamata da parte del commissario tecnico Dalic per il classe 1997 risaliva a marzo scorso, quando il numero 10 granata giocò la gara d'andata dei quarti di finale di Nations League contro la Francia. Successivamente Vlasic è stato escluso per tre volte consecutive, ora è arrivata la nuova convocazione: ci sarà anche lui nelle sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali contro Far Oer (14 novembre) e Montenegro (17 novembre). 

Domani Atalanta-Milan

SRV RULLO VIGILIA MILAN VERSO ATALANTA 27/10 SRV

Verso Atalanta-Milan, Allegri: "Scontro diretto"

DICH BUFFON EVENTO CORSPORT SU JUVE DICH

Buffon: "Spalletti? Per me sarebbe la persona più indicata"

DICH GALLIANI EVENTO CORSPORT DICH

Galliani:""Se c'è un uomo che può portarci al Mondiale è proprio Rino"

SRV RULLO QUANTI ESONERI: NON E' PIU' LA STESSA JUVE (MUSICATO) 27/10 SRV OK OK

Non è più la stessa Juve: quanti esoneri da Allegri in poi

CLIP RULLO TACCHINARDI SU TUDOR 27/10 SRV

Tacchinardi: "Dispiace per Tudor, ma la scelta è giusta: serve una scossa"

SRV RULLO JUVE, LA GIORNATA (CON SGUARDO AL FUTURO) 27/10 OK SRV EDL

Juventus, ecco la rivoluzione: tutti gli aggiornamenti

DICH ZAZZARONI EVENTO CORSPORT DICH

Zazzaroni: "L'evento del secolo? Il mondiale del 1982"

SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

SRV RULLO VIGILIA NAPOLI VERSO LECCE 27/10 SRV EDL OK

La vigilia di Lecce-Napoli: scelte e pensieri di Conte

DICH JURIC PRE MILAN DICH

Juric: "MI dispiace molto per Tudor, era un uomo da Juve"

MCH LEVERKUSEN-FRIBURGO 2-0 MCH

Bayer Leverkusen, 2-0 al Friburgo: gli highlights

SRV RULLO JUVE, TUDOR STORY (MUSICATO) 27/10 SRV

La Juventus e Tudor: un grande amore finito male

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

Il primo gol in Serie A

Domani Atalanta-Milan

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Domenica Real-Barcellona

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

