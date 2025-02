Torino, Vanoli: "Vittoria importante che i ragazzi si meritano"

"Sono contento per la vittoria importante, questi giocatori se lo meritano. Fino a qui è stata una stagione di alti e bassi, io penso che il frutto del lavoro e del sacrificio sono queste vittorie contro le big". Così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, a Dazn, dopo la vittoria sul Milan, con protagonista il portiere Milinkovic-Savic. "Se potevamo fare l'impresa dovevamo farla attraverso la sofferenza, e questo si allena durante la settimana. Abbiamo tante cose da migliorare, anche i nuovi devono entrare in condizione, ma è una grande vittoria", ha aggiunto. "Dobbiamo migliorare anche in prospettiva futura. Abbiamo tanti giocatori di palleggio e pochi di gamba. Sul mercato ci abbiamo un po' lavorato, Casadei è bravissimo in questo anche se è normale che debba imparare a prendere i tempi di inserimento. Lui però diventerà un prospetto importante, la società ha fatto un grande investimento. Lui e Ricci credo siano il futuro della Nazionale. Elmas invece è un giocatore qualitativo che ci può dare tanto sotto tanti aspetti, ma ovviamente anche lui deve entrare in condizione", ha proseguito. "Milinkovic-Savic è sottovalutato, ha delle potenzialità e lo sta capendo, anche se ha perso un po' di tempo. È un portiere con prospettiva che dà delle soluzioni".