Per Roma-Fiorentina modifiche parcheggi Olimpico per Internazionali

AS Roma informa che, a causa della concomitanza con gli Internazionali d'Italia di Tennis, si prevedono limitazioni e modifiche all'accesso delle aree parcheggio nei pressi dello Stadio Olimpico, fino al termine della stagione. In particolare, per Roma-Fiorentina alcune zone saranno parzialmente inaccessibili. Di seguito tutti i dettagli relativi ai pass auto coinvolti, alle aree alternative disponibili e ai link utili: Viale dei Gladiatori I parcheggi A1, A3 e A4 rimangono invariati. I possessori di pass A5, A6 e A7 potranno accedere con relativo pass auto al Parcheggio Gomenizza. Apri mappa parcheggio L'accesso allo stadio avverrà tramite il prefiltraggio presso viale dei Gladiatori. Viale delle Olimpiadi e Stadio dei Marmi - Pass Auto B1/B2/C7 I possessori dei pass B1, B2 e C7 potranno accedere con relativo pass auto al Parcheggio su via Gomenizza. Via Nigra - Pass Auto E1/E2 I possessori di pass E1/E2 potranno accedere con il relativo pass auto al Parcheggio Piazzale della Farnesina Apri mappa parcheggio L'accesso allo stadio avverrà tramite il prefiltraggio presso lo Stadio dei Marmi. Parcheggi dedicati alle persone con disabilità I titolari di permesso disabili e abbonamento/biglietto Tribuna Tevere Disabili (tariffa persona non deambulante + accompagnatore) potranno parcheggiare all'interno di via Nigra. Per altre tipologie di disabilità sono disponibili, fino ad esaurimento, i parcheggi in viale dei Gladiatori e viale Alberto Blanc, con accesso consentito solo con abbonamento/biglietto e relativo tagliando disabili. La Roma invita anche ad arrivare con largo anticipo per evitare ritardi e di valutare ove possibili soluzioni alternative come l'utilizzo del servizio taxi o dei trasporti pubblici, considerate le limitazioni della viabilità locale.