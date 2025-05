Hajduk-Dinamo sfida in vetta, a Spalato rissa fra tifosi

Rissa colossale stamane a Spalato fra le opposte tifoserie dell'Hajduk, la squadra locale, e la Dinamo di Zagabria, i due club croati rivali che sono in testa alla classifica separati da un solo punto. In vista della partita in programma nel pomeriggio, gruppi di supporter - riferiscono i media locali -si sono affrontati nelle strade della città portuale dalmata, creando scompiglio fra i passanti, automobilisti e turisti. La polizia, intervenuta in forze, ha effettuato numerosi fermi, e ha avuto un gran da fare per ripristinare la calma. Secondo alcune fonti citate dai media locali, si sarebbe trattato di una rissa concordata tra le frange violente delle due tifoserie, con la partecipazione di 200 persone per parte. Nella classifica del campionato croato, l'Hajduk Spalato è in testa unitamente al Rijeka (Fiume) con 56 punti, con la Dinamo che insegue a 55.