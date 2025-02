Torino, Vanoli: "Mancati i dettagli, errore da evitare sul gol del Genoa"

Paolo Vanoli ha commentato così l'1-1 tra il suo Torino e il Genoa: "Sono mancati i dettagli, abbiamo fatto bene il primo tempo, potevamo capitalizzare meglio alcune situazioni - le parole del tecnico -. Sapevamo che il Genoa sarebbe venuto fuori nel secondo tempo. Non possiamo commettere quell'errore in uscita vista la partita che avevamo fatto fin lì. Abbiamo giocatori con delle qualità che non riescono ancora a esprimere. Manca anche un po' di responsabilità nel rischiare la giocata. La qualità c'è ed è stata aggiunta con gli acquisti di Casadei ed Elmas. Stiamo uscendo da un percorso un po' tortuoso, ma la strada è giusta. Casadei? È entrato molto bene in partita, ha una prospettiva importante per il Torino e per la Nazionale. L'esperienza in Inghilterra è stata sicuramente importante, è un giocatore di valore a cui forse manca solo un po' di ritmo partita".