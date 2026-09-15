"Critica irrispettosa all'arbitro": Inter, due giornate di stop a Kolarov

Johan Vasquez è l'unico calciatore squalificato (per una giornata) dal giudice sportivo: il giocatore del Genoa aveva ricevuto una doppia ammonizione nel match di sabato contro il Frosinone.
Fuori per due giornate l'allenatore in seconda dell'Inter Aleksandar Kolarov, reo "di aver rivolto al direttore di gara una critica irrispettosa", reiterata dopo l'espulsione, nella sfida contro l'Udinese.
Sempre negli staff tecnici, salteranno un turno Lucas Biglia, collaboratore di Abate al Torino, e Massimo Nenci, allenatore dei portieri dell'Atalanta, per aver contestato oltre le righe le decisioni arbitrali.