Allenamento pomeridiano per il Torino allo stadio Filadelfia con una sessione tecnico-tattica di preparazione alla partita di giovedì sera, ad Alessandria, contro il Debrecen. Per Kevin Bonifazi test fisici e lavoro sulla parte atletica. Walter Mazzarri ha fatto svolgere esercitazioni a tema, sul campo principale, in vista del secondo turno preliminare di Europa League. Il tecnico granata, domani pomeriggio, dirigerà la sessione di rifinitura al Filadelfia cui seguirà, per i calciatori convocati, la partenza per il ritiro prepartita di Alessandria.