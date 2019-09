La sconfitta col Lecce ha lasciato il segno in casa Torino. E Mazzarri è deluso per quello che i granata hanno fatto in campo. "Chiedo scusa ai tifosi. Sono stati eccezionali, nonostante la prestazione negativa. Ci hanno aiutati, ma oggi abbiamo sbagliato quasi tutto - ha spiegato il tecnico del Toro -. Forse anche in settimana, con i nazionali arrivati all'ultimo da ogni parte del mondo. Ma questo è successo a tutti..". "Andavamo troppo piano eravamo troppo svagati e sottotono - ha aggiunto -. Ho sbagliato io. Non sono riuscito a far capire loro che il Lecce è una squadra che corre. Almeno tre o quattro giocatori non erano loro. Ma la colpa è mia, li ho scelti io". "Se fai girare la palla lentamente, non prendi iniziative e quando devi puntare torni indietro, vuol dire che non hai lucidità - ha continuato -. Questa squadra ha esperienza, bastava concentrarsi su quello che abbiamo fatto quasi sempre. Il primo gol l'abbiamo preso in una maniera che non esiste". Poi sull'episodio del rigore non dato nel recupero: "Il Var non lo commento. Non mi interessa. Io guardo la prestazione e sono molto deluso. Il Lecce poteva farci anche il terzo gol. Questo non è il modo di stare in campo delle mie squadre".